Более двух тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек доложила о криминогенной обстановке в стране за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2 270 преступлений, 1 338 из них раскрыто за сутки. Полицейские раскрыли по горячим следам 10 убийств, 1 умышленных фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, а также раскрыли 27 грабежей, 358 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

За прошлую неделю совершено 2 918 преступлений, 1 842 из них раскрыли за сутки: 12 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, также раскрыто 26 грабежей и 455 краж чужого имущества.



