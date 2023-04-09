Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Более двух лет длится ремонт в центральной городской больнице Кентау

    9 Апреля 2023, 18:35

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Капитальный ремонт, начатый более двух лет назад в одном из корпусов центральной городской больницы Кентау, до сегодняшнего дня не завершен. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, прибывший с рабочим визитом в Кентау, ознакомился с медучреждения, передает МИА «Казинформ».

    Как стало известно, заказчик дважды подавал в суд на безответственного подрядчика, последний раз дело было завершено в рамках медитации с условием, что до 15 декабря 2022 года подрядчик завершит капитальный ремонт. Но работы продолжаются.

    Глава региона поручил ответственным руководителям расторгнуть договор с недобросовестным подрядчиком.

    - Затянуть ремонт важного социального объекта на столь долгое время - безответственно и неразумно. Нужно прекратить работу с недобросовестными подрядчиками и привлечь их к ответственности. На строительство каждого социального объекта тратятся средства населения. Есть спрос за это. Это требование распространяется на всех подрядчиков. Качество и соблюдение установленного графика должны находиться под строгим контролем. Подрядчик, который получил средства из бюджета и взял на себя ответственность, должен выполянть свою работу, - сказал аким Дархан Сатыбалды.

    В больнице имются инфекционное, родильное, детские, терапевтическое отделения, инсультный центр, отделения травматологии, реанимации, хирургии, реабилитации, дневной стационар, лаборатория, здесь оказывают паллиативную помощь. В учреждении работают 533 медицинских работника.

    В связи с износом корпуса Б центральной городской больницы Кентау разработана и направлена на государственную экспертизу проектно-сметная документация. Капремонт запланирован на 2024 год.

    В связи с устареванием и истечением срока эксплуатации рентгеновского устройства в этом году лечебное учреждение планирует приобрести новый рентген-аппарат.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    В убийстве найденной в оросительном канале девушки подозревают школьника из Туркестанской области
    Двух мужчин задержали по подозрению в вымогательстве 5 млн тенге в Туркестанской области
    Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    Индустриальные зоны проверят в Туркестанской области
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров