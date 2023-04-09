Более двух лет длится ремонт в центральной городской больнице Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Капитальный ремонт, начатый более двух лет назад в одном из корпусов центральной городской больницы Кентау, до сегодняшнего дня не завершен. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, прибывший с рабочим визитом в Кентау, ознакомился с медучреждения, передает МИА «Казинформ».

Как стало известно, заказчик дважды подавал в суд на безответственного подрядчика, последний раз дело было завершено в рамках медитации с условием, что до 15 декабря 2022 года подрядчик завершит капитальный ремонт. Но работы продолжаются.

Глава региона поручил ответственным руководителям расторгнуть договор с недобросовестным подрядчиком.

- Затянуть ремонт важного социального объекта на столь долгое время - безответственно и неразумно. Нужно прекратить работу с недобросовестными подрядчиками и привлечь их к ответственности. На строительство каждого социального объекта тратятся средства населения. Есть спрос за это. Это требование распространяется на всех подрядчиков. Качество и соблюдение установленного графика должны находиться под строгим контролем. Подрядчик, который получил средства из бюджета и взял на себя ответственность, должен выполянть свою работу, - сказал аким Дархан Сатыбалды.

В больнице имются инфекционное, родильное, детские, терапевтическое отделения, инсультный центр, отделения травматологии, реанимации, хирургии, реабилитации, дневной стационар, лаборатория, здесь оказывают паллиативную помощь. В учреждении работают 533 медицинских работника.

В связи с износом корпуса Б центральной городской больницы Кентау разработана и направлена на государственную экспертизу проектно-сметная документация. Капремонт запланирован на 2024 год.

В связи с устареванием и истечением срока эксплуатации рентгеновского устройства в этом году лечебное учреждение планирует приобрести новый рентген-аппарат.