Более 95% трудовых договоров в Жамбылской области заключается онлайн

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева был рассмотрен ход реализации государственной программы «Дорожная карта занятости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнили в пресс-службе акима области, проекты разделены на несколько направлений. Это повышение качества жизни населения, доступности финансирования для МСБ, развитие бизнеса в регионах, развитие АПК.

По данным руководителя управления координации занятости и социальных программ Жорабека Баубекова, по первому направлению запланирована реализация 29 проектов на сумму 9,5 миллиарда тенге. На 29 объектах строительные работы начаты. Создано 709 рабочих мест, в том числе 536 - через центры занятости. Планируется открыть 487 постоянных рабочих мест.

Показатель заключения электронных трудовых договоров в рамках «Дорожной карты занятости» составил 95,4%, зачисления обязательных пенсионных взносов - 81,5%.

По второму направлению предусматриваются мероприятия по повышению доступности финансирования для малого и среднего бизнеса. Планируется выдать 227 кредитов на сумму 1,8 миллиарда тенге. На сегодняшний день сформирован пул из 588 проектов, одобрено 70 проектов на сумму 385,1 миллиона тенге, профинансировано 12 проектов на сумму 65,5 миллиона тенге.

В рамках третьего направления - по развитию агропромышленного комплекса - шесть проектов на сумму 12 миллиардов тенге требуют финансирования. Данное предложение было подано управлением сельского хозяйства в Минсельхоз. В числе проектов ТОО «Азия сад» ЖШС (строительство овощехранилищ), ТОО «Әулие Ата Феникс» (увеличение мощности птицефабрики), ТОО «Асыл тұқым KZ» (расширение племенного хозяйства-репродуктора), КХ «Ахмет» (строительство молочной фермы), ТОО «AGROSTAN» (развитие животноводства), компания CANADIAN BACON LTD (увеличение мощности предприятия).

По данным Комитета казначейства Министерства финансов РК на 1 октября, Жамбылская область среди регионов страны занимает первое место по выплате обязательных пенсионных взносов и четвертое - по освоению средств, выделенных по программе «Дорожная карта занятости». По показателям трудоустройства жамбылский регион выполнил план на 99%.

«С начала года в рамках программы «Еңбек» активными мерами содействия занятости охвачены 49 640 человек, из них 25 239 человек трудоустроено на постоянные рабочие места. По программе 966 жамбылцев получили микрокредиты на сумму 4,3 миллиарда тенге, 3 789 - безвозмездные гранты на 2,2 миллиарда тенге, до конца года гранты получат еще 919 человек. При этом 1 020 человек прошли краткосрочное обучение, работу получили 1 015. Направлено на молодежную практику 1 720 специалистов, на социальные рабочие места 1 435, на общественные оплачиваемые работы 10 411. Планы по всем пунктам выполнены», - отчитался Жорабек Баубеков.

«Одним из основных поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева является решение вопросов занятости и снижение уровня безработицы. Со стороны государства оказывается поддержка, есть все условия для создания дополнительных рабочих мест. Главное для людей наличие работы и своевременная выдача заработной платы. Проводите информационно-разъяснительную работу, чтобы жители знали о возможностях госпрограммы и смогли получить безвозмездные гранты. Профильным ведомствам следует работать совместно с министерствами», - поручил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.