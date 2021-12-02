Более 91 млрд тенге выплатил акимат перевозчикам Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы за четыре года выплатил перевозчикам 91 млрд тенге субсидий. Об этом сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Субсидии у нас растут по общественному транспорту. Действующий тариф на перевозки в городе не поднимался с 2012 года. Скоро будет 10 лет, как тариф 80 тенге. На сегодня действующий тариф не покрывает расходы ни по одному из действующих маршрутов, их у нас 151 маршрут. В связи с чем акимат вынужден компенсировать убытки перевозчиков путем субсидирования их расходов. Если приводить в цифрах, то за четыре года мы видим, что выплатили более 91 млрд тенге с местного бюджета. Это колоссальная сумма, которая могла бы пойти на развитие города, на строительство социальной или другой инфраструктур, но ввиду того, что тариф на сегодня убыточный, мы вынуждены обеспечить качество перевозок, своевременность перевозок, нести нагрузку на местный бюджет. Сегодня мы поднимали вопрос о том, что тариф необходимо пересмотреть, данный вопрос в любом случае будет с учетом мнения общественности, но это вынужденная мера, потому что 80 тенге - достаточно убыточный тариф», - сказал замакима в ходе брифинга региональной службы коммуникаций.

Он отметил, что субсидия в полном объеме перевозчикам выплачиваются.

«Мы субсидируем затраты перевозчиков. Если перевозчик обновляет свой подвижной состав, то непременно расходы на это будут субсидированы. Методика предусматривает закуп подвижного состава, обновление запчастей, другие расходы. В том числе, если они берут подвижной состав в кредит либо в лизинг. Обслуживание займа также покрывается субсидированием. Поэтому методика полностью отрегулирована», - пояснил спикер.

Замакима заявил, что сейчас ТОО «Алматыэлектротранс» проводит закуп 300 единиц новых автобусов через механизм лизингового финансирования. Они будут поставляться поэтапно в течение трех месяцев с декабря этого года по февраль следующего года.