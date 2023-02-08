Более 900 млрд тенге составил инвестдоход пенсионного портфеля в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова сообщила об инвестиционном доходе пенсионного портфеля за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На уровне очень высокой инфляции большинство центральных банков повышали процентные ставки в рамках своей дезинфляционной политики. И это повышение ставок, ужесточение монетарной политики привело к тому, что доходности росли, следовательно, цены на облигации падали. Сильное падение также наблюдалось на рынке акций. В прошлом году глобальный индекс акций MSCI упал на 19%», - сказала Алия Молдабекова на встрече с сенаторами.

По ее словам, несмотря на негативную доходность большинства классов активов в прошлом году, Нацбанку удалось достичь положительной доходности.

«Доходность пенсионного портфеля за прошлый год составила 6,5%. Размер инвестиционного дохода также был положительный и составил 914 млрд тенге», - отметила спикер.

«Если мы посмотрим на доходность пенсионных активов за более долгий срок, то с 2014 года кумулятивная доходность составила 123%, тогда как накопленная инфляция - 120,9%. Это говорит о том, что за более долгий период доходность пенсионных активов находится на уровне выше инфляции», - добавила Алия Молдабекова.



