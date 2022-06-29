Более 90% многоквартирных домов перешли на новые формы управления в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Бауыржан Кабдол заявил, что на новую форму правления перешли 42 037 многоквартирных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в республике из 46 522 многоквартирных жилых домов на новую форму правления перешли 42 037 многоквартирных жилых домов, что составляет 90,4%. Из них 4 235 многоквартирных жилых дома перешли на объединения собственников имущества. Еще 37 002 образовали простые товарищества», – сказал Бауыржан Кабдол на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, новые формы управления объектами кондоминиума призваны работать по принципу «один дом – одно объединение». Это может быть простое товарищество с одним счетом.

Он отметил, что с 7 января 2020 года действуют поправки в законодательство о замене КСК на объединения собственников имущества или их товариществ. Переход к объединениям собственников имущества связан с тем, что многие кооперативы открывали один счет на все дома, находящиеся в их управлении, а также не открывали счета на капитальный ремонт, вследствие чего не удавалось проследить, на что расходуются средства собственников квартир.