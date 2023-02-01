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    Более 90 млн тонн нефти планируется добыть в 2023 году в Казахстане

    1 Февраля 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем добычи нефти по итогам 2022 года составил 84,2 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Экспорт нефти составил 64,3 млн тонн. Как вам известно, в прошлом году на добычу и экспорт углеводородного сырья повлиял ряд факторов, в том числе производственных. Это внеплановые ремонты на месторождении Кашаган, остановки Оренбургского ГПЗ, повлиявшие на добычу нефтеконденсата на месторождении Карачаганак, а также ремонт на Каспийском трубопроводном консорциуме», - сказал Болат Акчулаков.

    Глава Минэнерго сообщил, что на 2023 год планируется обеспечить добычу нефти на уровне 90,5 млн тонн, а экспорт нефти - на уровне 71 млн тонн.

    «С целью контроля за оборотом нефти запущена информационная система учета нефти и газового конденсата, которая на сегодня позволяет отслеживать 95% оборота нефти», - резюмировал Болат Акчулаков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Нефть Минэнерго РК
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