Более 9 тысяч человек спасено силами МЧС с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Особо важной в деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям является работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники, в число которых входят пожарные, спасатели, кинологи, врачи, психологи, диспетчеры и летчики ликвидируют чрезвычайные ситуации, тушат пожары, спасают людей и имущество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

С начала года для ликвидации чрезвычайных происшествий службой пожаротушения, оперативно-спасательными и другими подразделениями

МЧС осуществлены 61 тыс. 983 выезда, спасено 9 тыс. 863 человека, эвакуировано из зоны ЧС 10 тыс. 627 человек, оказана первая медицинская помощь 3 тыс. 690 пострадавшим.

Зарегистрировано 9 тыс. 727 чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, в которых пострадали 1 тыс. 481 человек.

Дежурно-диспетчерскими подразделениями МЧС принимаются незамедлительные меры по информированию населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера посредством рассылки SMS-сообщений на телефоны сотовой связи, в соответствии с утвержденным перечнем типовых шаблонов SMS-сообщений.

Всего через сотовых операторов связи населению направлено – 4 тыс. 558 смс-рассылок по штормовым предупреждениям (гололед, сильный ветер, метель, сильный мороз, угроза дождевых паводков, угроза схода лавин и др.), закрытие автотрасс, отмена занятий и другое.

Оперативная информация, содержание которой требует незамедлительного реагирования и принятия решения доводится до соответствующих должностных лиц и органов управления немедленно в соответствии с установленным порядком.





Фото: gov.kz















