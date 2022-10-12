Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более 9 тысяч человек спасено силами МЧС с начала года

    12 Октября 2022, 16:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Особо важной в деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям является работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники, в число которых входят пожарные, спасатели, кинологи, врачи, психологи, диспетчеры и летчики ликвидируют чрезвычайные ситуации, тушат пожары, спасают людей и имущество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    С начала года для ликвидации чрезвычайных происшествий службой пожаротушения, оперативно-спасательными и другими подразделениями

    МЧС осуществлены 61 тыс. 983 выезда, спасено 9 тыс. 863 человека, эвакуировано из зоны ЧС 10 тыс. 627 человек, оказана первая медицинская помощь 3 тыс. 690 пострадавшим.

    Зарегистрировано 9 тыс. 727 чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, в которых пострадали 1 тыс. 481 человек.

    Дежурно-диспетчерскими подразделениями МЧС принимаются незамедлительные меры по информированию населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера посредством рассылки SMS-сообщений на телефоны сотовой связи, в соответствии с утвержденным перечнем типовых шаблонов SMS-сообщений.

    Всего через сотовых операторов связи населению направлено – 4 тыс. 558 смс-рассылок по штормовым предупреждениям (гололед, сильный ветер, метель, сильный мороз, угроза дождевых паводков, угроза схода лавин и др.), закрытие автотрасс, отмена занятий и другое.

    Оперативная информация, содержание которой требует незамедлительного реагирования и принятия решения доводится до соответствующих должностных лиц и органов управления немедленно в соответствии с установленным порядком.


    Фото: gov.kz





    МЧС Спасение Путешествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске
    Один человек погиб из-за обрыва троса лифта в Петропавловске
    Средняя зарплата казахстанцев превысила 299 тысяч тенге
    Вынесен приговор мужчине за смерть соседей после дезинсекции в Актау
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров