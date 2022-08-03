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    • Более 9 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года

    3 Августа 2022 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 9 077 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 96,9 тыс. этнических казахов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК

    «Более половины кандасов (69,9%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 10,3% – из КНР, 7,1% – из Туркменистана, 4,0% – из Монголии и 8,7% – из других стран. Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (30,8%), Мангистауской (17,9%), Туркестанской (9,7%), и Жамбылской (6,5%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султан (7,2%) и Шымкент (8,0%)», - сообщили в Минтруда.

    По информации ведомства, по состоянию на 1 августа текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,5%, 26,2% человек моложе трудоспособного и 13,3% – пенсионеры.

    Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,8% имеют высшее образование, 39,8% среднее специальное образование, 46,7% общее среднее образование и 1,6% не имеют образования.




    #Соотечественники #Минтруда РК #Общество
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