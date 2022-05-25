Более 9,5 млн казахстанцев привились первым компонентом вакцины против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».

«На 25 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 500 тыс. 1 человек, вторым компонентом – 9 млн 274 тыс. 13 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.

Ревакцинировано – 4 млн 329 тыс. 523 казахстанца.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.