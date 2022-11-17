Более 9,4 тысячи младенцев родились в 2022 году в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На прошедшей встрече с населением Акмолинской области Министр здравоохранения РК Ажар Гиният отметила, что за 9 месяцев 2022 года в Акмолинской области родилось более 9,4 тысячи младенцев, показатель материнской смертности снизился в 4,5 раза, а младенческая смертность выросла на 2,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из самых приоритетных направлений деятельности для Минздрава, по словам спикера, остается охрана здоровья матери и ребенка. Так, за 9 месяцев 2022 года в Акмолинской области родилось более 9,4 тысячи младенцев. Показатель материнской смертности в регионе снизился в 4,5 раза.

«С 2021 года по поручению Президента Республики Казахстан запущена специальная программа «Аңсаған сәби», которой предусмотрено ежегодное выделение 7000 квот на ЭКО до 2026 года. В рамках программы в 2021 году в Акмолинской области выделено 283 квоты, у 111 женщин наступила беременность, 72 семьи познали счастье рождения ребенка», - сказала А. Гиният.

Вместе с тем, имеется ряд задач, требующих неотложного решения: обеспечение улучшения качества оказания помощи недоношенным детям, раннее определение детей с патологиями.

«Одним из проблемных вопросов является рост младенческой смертности. По Акмолинской области по итогам 9 месяцев этого года отмечается рост показателя на 2,5%. Основными причинами младенческой смертности остаются причины, возникшие в перинатальном периоде, на втором месте – врожденные дефекты развития, на третьем – инфекционные и паразитарные заболевания. Этот вопрос на постоянном контроле министерства», - добавила Ажар Гиният.

Для раннего охвата и диагностики заболеваний у детей в стране внедрена программа скринингового исследования новорожденных и детей раннего возраста, которая позволяет реализовать поэтапный комплексный подход, сопровождая каждого ребенка от периода новорожденности до достижения школьного возраста. Также запущен пилотный проект по селективному скринингу новорожденных на 49 наследственных заболеваний обмена.

К министру обратилась координатор ресурсного центра «Дом мамы» Куралай Джумабекова, отметив, что проживающие у них беременные женщины часто сталкиваются в проблемами, касающимися сферы здравоохранения.

«Часто сталкиваемся с такими моментами: беременных женщин, попадающих к нам в Дом мамы, мы не можем прикрепить в нашу поликлинику, так как они скрывалась до этого. Сегодня в Доме мамы живут четыре беременные женщины, две из них – воспитанницы детского дома. Мы не можем их прикрепить, чтобы они обслуживались бесплатно, так как у нас они живут временно. Поэтому все УЗИ, постоянную сдачу ПЦР-теста приходится делать на платной основе», - отметила К. Джумабекова.

Министр призвала чиновников управления здравоохранения разобраться в ситуации.

«Эти беременные женщины – граждане РК и жители вашей области, поэтому все, кто находится в Доме мамы, должны быть прикреплены к ближайшей поликлинике. Это закон. Мы даже в тюрьмах граждан прикрепляем к нашим поликлиникам. Как можно отказаться от беременных? Их, наоборот, нужно брать в первую очередь на контроль», - заметила А. Гиният.

Не менее острый вопрос был задан и по прерыванию беременности.

«Женщина, которая у нас находилась в прошлом году, была асоциальная. Употребляла наркотики. Мы предоставили все справки, чтобы ей прервали беременность. Но нам отказали, ссылаясь на то, что нужен еще один документ, который доказывает, что она безработная. Она была с ребенком до года, еще и беременная, понятно ведь, что она безработная. Эту справку должны были дать в центре координации занятости. Но там такую справку не дали. Эта женщина в итоге родила и бросила ребенка», - сказала К. Джумабекова.

А. Гиният призвала чиновников быть более гибкими и решать подобные вопросы в индивидуальном порядке. Министр обратилась к управлению здравоохранения региона с предложением взять Дом мамы под кураторство, ведь это очень важный проект РК, направленный против сиротства.



