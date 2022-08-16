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    Более 857 тыс. подростков полностью вакцинировались против КВИ в Казахстане

    16 Августа 2022, 09:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 16 августа, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 237 224 человека, вторым компонентом – 1 193 477 человек. Из них: первую дозу получили 873 431 подросток, 41 579 беременных женщин, 145 345 кормящих женщин. Второй дозой привились 857 195 подростков, 39 335 беременных женщин, 141 661 кормящая женщина.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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