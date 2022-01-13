Более 850 правонарушений на блокпостах выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области во время чрезвычайного положения выявлено свыше 850 правонарушений на блокпостах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Полицейские Туркестанской области несут службу в усиленном режиме, а также на въезде и выезде с территории области на специально установленных блокпостах проверяют автомашины и документы пассажиров.

Стражи порядка проверили на блокпостах 14307 автотранспортных средств и водворили на штрафстоянку более 100 автомобилей. В отделы полиции доставлены 1220 человек. По области выявлено 863 нарушений статьи 476 КоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения». Из них в отношении 47 лиц решением суда наложены административные штрафы. 73 гражданам вынесены предупреждение и 2 человека подвергнуты административному аресту. Некоторые правонарушители не имели при себе документов, удостоверяющие личность, а некоторых привлекли за нахождения вне дома во время комендантского часа.

Кроме того, установлено 8 фактов нарушения статьи 478 КоАП «Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения». По статье 488 КоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний» зарегистрировали 8 фактов и 1 гражданину вынесено предупреждение. 6 человек взяты под стражу. На одного жителя наложен административный штраф.

Напомним, во время комендантского часа, то есть с 23:00 до 7:00 ограничено передвижение. Граждане на время режима чрезвычайного положения должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также необходимо подчиняться законным требованиям сотрудников полиции.

Кроме того, в Туркестане выявлено 65 нарушений по статье 476 «Нарушение режима чрезвычайного положения». В отношении 41 из них наложены административные штрафы. 20 гражданам вынесено предупреждение и материалы в отношении 4 лиц рассматриваются в суде.





Ранее сообщалось, что в Туркестанской области полицейские задержали преступную группу с оружием, причастных к массовым беспорядкам в Алматы.



