Более 840 тыс. казахстанских подростков вакцинировано от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству вакцинированных от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
По состоянию на 1 июля вакциной «Pfizer» провакцинировано:
I компонентом - 1 223 297 человек,
II компонентом – 1 151 690 человек.
Из них:
I дозой:
Подростки – 867 069,
Беременные женщины – 41 213,
Кормящие женщины – 144 851.
II дозой:
Подростки – 840 619,
Беременные женщины – 38 371,
Кормящие женщины – 138 086.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.