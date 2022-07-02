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    Более 840 тыс. казахстанских подростков вакцинировано от коронавируса

    2 Июля 2022, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству вакцинированных от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 1 июля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    I компонентом - 1 223 297 человек,

    II компонентом – 1 151 690 человек.

    Из них:

    I дозой:

    Подростки – 867 069,

    Беременные женщины – 41 213,

    Кормящие женщины – 144 851.

    II дозой:

    Подростки – 840 619,

    Беременные женщины – 38 371,

    Кормящие женщины – 138 086.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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