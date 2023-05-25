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    Более 800 мероприятий организуют для детей во время летних каникул в РК

    25 Мая 2023, 11:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщил о запланированных в рамках летнего отдыха для детей мероприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках летнего отдыха будет организовано более 500 мероприятий в сфере культуры и свыше 300 в сфере спорта и туризма. В настоящее время продолжают функционировать 114 видов кружков и секций в рамках государственного творческого и спортивного заказов. Организовываются бесплатные экскурсии по музеям и сакральным местам, посещение библиотек, показ спектаклей, постановок и другие различные культурно-массовые мероприятия», - сказал Асхат Оралов на заседании Правительства.

    По его словам, Национальным музеем Республики Казахстан в рамках культурно-образовательных проектов «Тарихи тулгалар», «Шанырак», «Әсемдікке құштарлық», «Интересная этнография», «Ұрпақ+» организовываются и проводятся экскурсии, лекции, творческие вечера и круглые столы, а также действуют специальные студии и кружки «Мирас», «Жас археолог», «Живопись и графика», «Шебер».

    «Вместе с тем, реализуется уникальный инклюзивный социальный проект «Мейірім» для особенных посетителей. Также пройдет мероприятие «День школы в музее». В Государственном музее искусств имени А. Кастеева и Центральном государственном музее РК в период летних каникул наряду с выставками и экскурсиями на бесплатной основе проводятся кружки «Юные экскурсоводы», «Юные домбристы», «Юные краеведы». Во всех библиотеках страны на ежемесячной основе проводятся «литературные утренники», - отметил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Культура Спорт Минкультуры Дети
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