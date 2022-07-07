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    Более 800 абитуриентов с особыми потребностями сдали ЕНТ

    7 Июля 2022, 12:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Гульжан Джарасова рассказала о созданных условиях для абитуриентов с особыми образовательными потребностями во время ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего на участие в основном Едином национальном тестировании было принято около 290 тыс. заявлений, из них на одну попытку 160 тыс., на две попытки – 130 тыс. По итогам 154 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 276 тыс. раз с учетом двух попыток. Мы продолжаем создавать условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями», - сказала Гульжан Джарасова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, для них время сдачи ЕНТ продлевается на 40 минут.

    «Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам количество участников с ОПП, принимающих участие в тестировании, растет. Если в 2021 году на основном ЕНТ приняли участие 90 детей, то в этом году их количество увеличилось почти в 10 раз и достигло 811 человек», - отметила спикер.

    Ранее сообщалось, что в этом году для удобства абитуриентов впервые запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление отправляется самим участникам ЕНТ, а также родителям или законным представителям несовершеннолетних абитуриентов. Для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов промаркирован. То есть, у каждого участника ЕНТ свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы Социальная поддержка Общество ЕНТ Миннауки и высшего образования РК
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