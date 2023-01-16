Более 80 тысяч жителей Атырауской области не застрахованы в системе ФСМС

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области число людей, находящихся вне системы социального медицинского страхования, составляет около 82 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил директор Атырауского филиала фонда социального медицинского страхования Байтолла Газизов, с начала работы системы в 2020 году в регионе насчитывалось около 98 тысяч жителей, не имевших медицинской страховки. Общее количество жителей, подлежащих социальному медицинскому страхованию, на тот момент составляло более 600 тысяч человек. По статистическим данным, число граждан, находящихся сегодня вне системы социального медицинского страхования, снизилось до 82 тысяч человек. Больше всего не застрахованных в Курмангазинском и Исатайском районах, а также в городе Атырау.

«Низкий показатель обусловлен рядом факторов, в том числе недостаточной информированностью граждан о самой системе социального медицинского страхования. Кроме того, имеет место неисполнительность некоторых работодателей по части медицинского страхования их работников, а также несвоевременность отчислений обязательных платежей в ФСМС», - сообщил Байтолла Газизов.



