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    • Более 80 тыс. туристов застряли на китайском острове Хайнань из-за локдауна

    7 Августа 2022 09:09

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 80 тыс. туристов застряли в курортном городе Санья провинции Хайнань (Южный Китай) из-за локдауна, введенного с 6 августа в связи с выявлением новых очагов COVID-19. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    По данным муниципального штаба по борьбе с коронавирусом, около 80 тыс. туристов оказались в затруднительном положении из-за введенного с утра 6 августа локдауна в городе Санья на южном побережье острова Хайнань. При этом около 32 тыс. из 80 тыс. туристов застряли в отелях.

    По заявлению местных властей, туристы смогут покинуть остров Хайнань после того, как они в течение семи дней пять раз сдадут ПЦР-тест и получат отрицательные результаты.

    Для туристов, проживающих в отелях г.Санья в период локдауна, предусмотрена 50% скидка.

    Согласно сообщениям местных СМИ, в субботу, 6 августа в общей сложности было отменено 333 рейса в международном аэропорту «Феникс» (г.Санья), что составляет около 80% от максимальной пропускной способности этой воздушной гавани. В этот же день власти прекратили продажу железнодорожных билетов.

    В 2021 году на долю туризма приходилось почти 90% экономики курортного города Санья, а в пиковый сезон - в июле и августе прошлого года - в городе было зарегистрировано более 2,7 млн въездных туристов.

    С начала локальной вспышки COVID-19, 1 августа этого года в г.Санья выявлено более 550 случаев заражения коронавирусом.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Туризм #Китай #Коронавирус в мире
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