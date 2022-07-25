Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 80 тыс. рабочих мест создадут в Жамбылской области

    25 Июля 2022, 02:23

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В перспективе в регионе ожидается снижение уровня безработицы до 4,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Комплексная работа по обеспечению занятости населения и снижению уровня безработицы проводится в Жамбылской области.

    «В рамках плана развития Жамбылской области до 2025 года создадут 83 тыс. рабочих места, - сообщил на недавнем брифинге глава региона Нуржан Нуржигитов. - Из этого числа 28,3 тыс. рабочих места будут постоянными, 55 тыс. – временными. Это гарантирует трудоустройство безработных и самозанятых граждан».

    На данный момент в Жамбылской области в соответствии с поручением Главы государства по созданию 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. человек, создано 11 тыс. новых рабочих мест, из них около 3 тыс. - постоянные.

    «План развития области до 2025 года разработан на основе детального изучения имеющихся возможностей. Надеемся, что благодаря поддержке государства мы достигнем поставленных целей, что позволит нарастить темпы роста экономики региона и обеспечить повышение качества жизни и благосостояния. В дальнейшем работа акимов будет оцениваться в зависимости от созданных новых рабочих мест», - сказал аким Жамбылской области.

    Как сообщили в пресс-службе акима региона, в работе по снижению безработицы акцент с социального обеспечения смещается на обеспечение устойчивой и продуктивной занятости. В рамках программы занятости упор делается на рост предпринимательской инициативы среди населения через инструменты микрокредитования и обучения бизнес-навыкам.

    Ранее сообщалось, что специальные экономические зоны (СЭЗ) представлены практически во всех регионах Казахстана. На их территории создано более 20 тыс. рабочих мест.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Занятость Регионы Казахстана Общество Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам