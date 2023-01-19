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    Более 80 домов в Рудном остались без отопления

    19 Января 2023, 16:28

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за порыва теплотрассы в Рудном без тепла остались несколько десятков домов, а также более сотни частных домов и зданий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате, информация о порыве по улице Горняков поступила сегодня в 10:30.

    «Произошел порыв на теплотрассе в диаметре 530 мм по улице Горняков. Под отключение попадают 24 капитальных дома, частный сектор в количестве 59 домов и 16 строений юридических лиц. В настоящий момент определяется место порыва. После его определения работы проведут силами аварийных бригад ТОО «Рудненские теплосети» в максимально короткие сроки», - прокомментировали в акимате Рудного.

    Крупный порыв уже был в Рудном месяц назад. Тогда он произошел на задвижке холодной воды по улице Дзержинского - Горького.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Регионы Костанай
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