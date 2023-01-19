Более 80 домов в Рудном остались без отопления

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за порыва теплотрассы в Рудном без тепла остались несколько десятков домов, а также более сотни частных домов и зданий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате, информация о порыве по улице Горняков поступила сегодня в 10:30.

«Произошел порыв на теплотрассе в диаметре 530 мм по улице Горняков. Под отключение попадают 24 капитальных дома, частный сектор в количестве 59 домов и 16 строений юридических лиц. В настоящий момент определяется место порыва. После его определения работы проведут силами аварийных бригад ТОО «Рудненские теплосети» в максимально короткие сроки», - прокомментировали в акимате Рудного.

Крупный порыв уже был в Рудном месяц назад. Тогда он произошел на задвижке холодной воды по улице Дзержинского - Горького.



