Более 8 тысяч пассажиров вызволили из снежного плена дорожники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала зимы дорожники вызволили из снежного плена около 4 тысяч транспортных средств. Помощь оказана более 8 тысячам пассажирам. Об этом сообщили в Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».

Всего зимним содержанием охвачено 25 тысяч км автомобильных дорог республиканского значения. Для этих целей мобилизовано 1 408 единиц снегоуборочной техники. Тем не менее, по-прежнему наблюдается нехватка техники. По словам специалистов, для решения проблемы необходимо около 400 единиц спецтехники, из которых 141 будет закуплена и задействована уже в текущем сезоне.

В настоящее время особенно усилены меры по борьбе с гололедным явлением. Функционирует 507 производственных баз. На всех складах имеется необходимое количество противогололедных материалов. В частности, 67 тысяч м3 песка, 21 тысяча тонн соли и 55 тысяч м3 отсева.

В рамках реконструкции и ремонта, протяженность снегозаносимых участков была сокращена до 2,5 тысяч км. Ранее она составляла 3,5 тысячи км. Установлены стационарные снегозадерживающие заборы протяженностью 419 км, снегозащитные щиты на 43 тысячах погонных метров. Также на данных участках закреплены ответственные работники и необходимая техника.

На дорогах республиканского значения установлен 4 461 временный дорожный знак, таких как «скользкая дорога», «ограничение максимальной скорости».

Для безопасного и бесперебойного движения транспортных средств ежедневно на республиканских трассах задействовано около 400 единиц техники и трудятся свыше 600 человек в зависимости от погодных условий.

Дорожниками проводится круглосуточное патрулирование с целью незамедлительного реагирования на осадки или элементы пути, которые требуют замену. И если они видят машину, которая стоит на обочине, с аварийными сигналами или вылетевшую в кювет, незамедлительно оказывают помощь.

Так, с начала зимы дорожники вызволили из снежного плена около 4 тысяч транспортных средств. Помощь оказана более 8 тысячам пассажирам.

По стране имеется 120 обогревательных пункта, оснащенных всем необходимым оборудованием. Это первое пристанище для пользователей, оказавшихся в трудной ситуации. Данные пункты оснащены своей кухней, комнатами отдыха для пользователей и теплыми боксами для транспорта.

Утвержден алгоритм взаимодействия при ограничении движения в связи с неблагоприятными погодными условиями с указанием времени принятия совместных мер всех служб.

Созданы группы на популярных мессенджерах, телеграмм каналах с участием пользователей для оперативного реагирования в случае внештатных ситуаций.

При обращении пользователями дорог в диспетчерскую службу АО «КазАвтоЖол» (1403) незамедлительно принимается меры по оказанию необходимой помощи.



