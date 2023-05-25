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    Более 77 млн тенге выплатило ТОО в Алматы за злоупотребление доминирующим положением

    25 Мая 2023, 10:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Алматы в отношении «ТОО «APL Construction» возбуждено дело об административном правонарушении по части Предпринимательского кодекса РК «Об административных правонарушениях». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК РК.

    «ТОО «APL Construction» злоупотребляло своим доминирующим положением путем несоразмерного возмещения инвестиций, за счет средств потребителей, вынужденных осуществлять подключение к внутриквартальным сетям газоснабжения, что привело к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей.

    Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы от 10 января 2023 года ТОО привлечено к административной ответственности, назначением административного штрафа в размере 77 343 750 тенге. Постановление суда исполнено в полном объеме.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Суды
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