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    Более 73% респондентов готовы пойти на досрочные президентские выборы – соцопрос

    19 Октября 2022, 14:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чуть больше месяца остается до дня проведения внеочередных выборов президента. Различные общественные институты проводят социологические замеры с целью определить настроения людей, их осведомленность, готовность пойти на выборы, проголосовать за своего кандидата, передает МИА «Казинформ».

    Исследовательским институтом «Общественное мнение» проведен социологический опрос. Согласно замерам, 73,1% опрошенных казахстанцев ответили, что пойдут на президентские выборы 20 ноября 2022 года.

    Доля неопределившихся респондентов составила 15,9%. Твердо намерены не участвовать в голосовании 9,7%. Затруднились ответить на вопрос 1,3% респондентов.

    В совокупности 76,1% опрошенных безусловно (48,3%) или скорее (27,8%) верят в то, что президентские выборы в ноябре 2022 года будут проведены честно.

    На вопрос о качествах, которыми должен обладать кандидат в Президенты, на верхних позициях оказались: порядочность, честность, наличие высшего образования, авторитет среди казахстанцев.

    Социологическое исследование проведено Исследовательским институтом «Общественное мнение» с 6 по 10 октября текущего года. В выборку вошли 1200 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент. В исследовании был применен метод телефонного опроса.

    Погрешность составляет ± 4%.

    Опрос проведен с официального разрешения ЦИК, в соответствии уведомления ЦИК ОСК-08-18/1179 от 30.09.2022 г.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЦИК Президентские выборы - 2022 Экспертиза
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