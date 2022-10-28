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    Более 73 млн тенге получили 27 школьников-призеров международных олимпиад

    28 Октября 2022, 01:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 73 млн тенге получили 27 школьников-призеров международных предметных олимпиадах. Также единовременные денежные выплаты получили и их педагоги-наставники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

    Отметим, что денежные премии казахстанские школьники получили впервые за всю историю их участия в олимпиадах. Это стало возможным благодаря поручению Президента Касым-Жомарта Токаева о поощрении одаренных детей. Также 27 медалистов получат возможность бесплатно обучаться в вузах страны.

    Радостные школьники рассказали, на что планируют потратить свои вознаграждение за знания.

    «В этом году я впервые участвовал в такой престижной олимпиаде. Очень долго к этому шел и рад, что благодаря олимпиадам, которые организует Министерство просвещения внутри страны, я получил возможность участвовать и достойно представил нашу страну на мировой арене. Часть денег, которые я получил за победу в олимпиаде по географии, я планирую положить на депозит. Оставшуюся часть я отдам родителям. Такие денежные вознаграждения очень мотивируют нас, и я думаю, что в следующем году конкуренция будет еще выше. В следующем году я еще раз хотел бы принять участие в этой олимпиаде», - рассказал обладатель золотой медали Международной олимпиады по географии (IGеO) Санжар Хамитов.

    Остальные призеры тоже направили полученные премии на депозит или отдали родителям, а также приобрели подарки.

    Напомним, что в рамках исполнения поручения Президента страны Министерство просвещения учредило премии от 1,5 млн до 4,5 млн тенге призерам международных предметных олимпиад.

    И как рассказал ранее министр просвещения Асхат Аймагамбетов, если в этом году в перечень вошли 7 олимпиад, то в следующем году список пополнится еще 7-ю олимпиадами. В 2022 году в копилке национальной сборной страны 3 золотые, 15 серебряных и 9 бронзовых медалей.


    Фото : gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Олимпиада Асхат Аймагамбетов Минпросвещения РК
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