Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Более 700 млн тонн нефти поставил на мировой рынок Каспийский трубопроводный консорциум

    30 Сентября 2021, 13:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил основные вехи сотрудничества с Россией в сфере энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельно хочу отметить растущий уровень двустороннего взаимодействия в области энергетики. В текущем году мы отмечаем 25-летие крупнейшего международного проекта по транспортировке нефти Каспийского трубопроводного консорциума», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    По словам Президента, с момента создания Каспийского трубопроводного консорциума на мировой рынок поставлено более 745 млн тонн нефти.

    «Имея в виду рост добычи, а также освоение новых, в том числе совместных проектов по нефтедобыче, важно заранее нарастить пропускную способность нефтепровода обеспечить стабильность управления этим сложным международным проектом. Нашими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня – Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты «Женис» и «Альфараби», - отметил Глава государства.

    «Общая стоимость этих проектов – 6,5 млрд долларов. Кроме того, мы приступаем к освоению крупного месторождения «Каламкас-море - Хазар». Определен стратегический партнер с российской стороны – это компания «Лукойл». Общая стоимость проекта составит около 5 млрд долларов», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Промышленность Экономика Россия Нефть Сотрудничество Каспийское море
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Министр финансов РК доложил об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на заседании Парламента РК
    Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию
    Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО