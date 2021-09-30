Более 700 млн тонн нефти поставил на мировой рынок Каспийский трубопроводный консорциум

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил основные вехи сотрудничества с Россией в сфере энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно хочу отметить растущий уровень двустороннего взаимодействия в области энергетики. В текущем году мы отмечаем 25-летие крупнейшего международного проекта по транспортировке нефти Каспийского трубопроводного консорциума», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

По словам Президента, с момента создания Каспийского трубопроводного консорциума на мировой рынок поставлено более 745 млн тонн нефти.

«Имея в виду рост добычи, а также освоение новых, в том числе совместных проектов по нефтедобыче, важно заранее нарастить пропускную способность нефтепровода обеспечить стабильность управления этим сложным международным проектом. Нашими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня – Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты «Женис» и «Альфараби», - отметил Глава государства.

«Общая стоимость этих проектов – 6,5 млрд долларов. Кроме того, мы приступаем к освоению крупного месторождения «Каламкас-море - Хазар». Определен стратегический партнер с российской стороны – это компания «Лукойл». Общая стоимость проекта составит около 5 млрд долларов», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.