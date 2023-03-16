Более 700 км автодорог отремонтируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в этом году отремонтируют 734 км автодорог областного, районного и городского значения, передает МИА «Казинформ».

В Караганде приведут в порядок 50 улиц, сообщает акимат Карагандинской области. Так, капитальный ремонт начнётся на Четской и Пичугина. Средний – на проспекте Бухар-жырау: от Волочаевской до Гончарной, от Ермекова до проспекта Н. Абдирова и от проспекта Н. Назарбаева до улицы Чкалова.

Продолжится строительство дороги на улице Букетова (от улицы Муканова до автодороги на село Уштобе) и реконструкция на улице Космонавтов.