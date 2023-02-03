Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 70  профилактических спусков снежных лавин произвели в РК

    3 Февраля 2023, 16:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ведется контроль за лавиноопасной обстановкой. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этот зимний период уже зарегистрировано 57 самопроизвольных сходов снежной лавины объемом массы свыше 55 тысяч кубических метров», - сказал Ибрагим Кульшимбаев.

    Спикер добавил, что в целях обеспечения безопасности населения ГУ «Казселезащита» проведены 74 профилактических спуска снежных лавин общим объемом снежной массы 250 тысяч кубических метров (Алматы - 7, Алматинская область - 13, ВКО - 54).

    «Жертв и пострадавших нет. Для оценки обстановки с лавинами организована служба наблюдения и оповещения. Защита горных районов города Алматы и Восточно-Казахстанской области обеспечивается снегозадерживающими щитами, их около двух тысяч», - добавил Ибрагим Кульшимбаев.

    На участках выставляются информационные и предупреждающие щиты, проводятся наземные обследования. Для своевременного реагирования на самопроизвольные сходы и профилактические спуски снежных лавин подготовлены 12 формирований численностью 112 человек и 56 единиц техники.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Алматинская область Восточно-Казахстанская область Безопасность МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Группа казахстанских спасателей прибыла в провинцию Хатай для поиска пропавших граждан РК
    Президент РК поручил направить гуманитарную помощь Сирии
    Трех человек извлекли из-под завалов в Газиантепе казахстанские спасатели
    Трех человек пытаются освободить из-под завалов казахстанские спасатели в Газиантепе
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров