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    Более 70 педиатров планируют выпустить в 2022 году – Минздрав РК

    11 Апреля 2022, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году Казахстан планируют выпустить более 70 специалистов в сфере педиатрии. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На региональном уровне в системе детских стационаров функционируют городские и областные детские многопрофильные больницы, детские инфекционные больницы, областные перинатальные центры, родильные дома и детские отделения в районных больницах, где осуществляется оказание квалифицированной медицинской помощи с дальнейшим динамическим наблюдением и с проведением комплекса реабилитационных мероприятий», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, республиканский уровень детского здравоохранения представлен тремя медицинскими организациями - «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 285 коек в г. Алматы, «Национальный научный центр материнства и детства» на 350 коек в г. Нур-Султан и Университетская клиника «Аксай» Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова на 215 коек в г. Алматы.

    «В настоящее время в интернатуре проводится подготовка специалистов по специальности «Педиатрия» 57 человек, в резидентуре - 196 человек. Выпуск педиатров в 2021 году составил 74 человека, планируемый выпуск в 2022 году 72 человека. Таким образом, подготовка специалистов по педиатрии в системе медицинского образования осуществляется на всех уровнях образования», - добавил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Вузы Минздрав РК Общество Врачи
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