Более 70 фактов фиктивного трудоустройства граждан выявили прокуроры Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области выявлено 75 фактов фиктивного трудоустройства граждан. Необоснованно выдано и использовано 36 грантов на сумму 54,5 млн тенге. Эти и другие нарушения выявила прокуратура региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратурой области были выявлены многочисленные нарушения законодательства о занятости населения при предоставлении государственных грантов. Выявлено неэффективное использование 58 миллионов тенге, нецелевое использование грантов в сумме 20 млн тенге. При обучении 1 691 безработного по полученной специальности трудоустроено всего 44 % или 760 человек.

«В Оскаровском районе в 2021 году из 62 безработных участников госпрограммы нашли работу лишь 10 человек. При этом обучение безработных в этом районе обошлось государству в 9 млн тенге. В целом по области 36 грантов на 54,5 млн тенге выдали необоснованно и использовали не по назначению», - сообщил начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Карагандинской области Бекзат Ахметов.

Девять грантов на 9,8 млн тенге выданы в Караганде, Шахтинске, Абайском, Актогайском районах, не подпадающих под целевые группы. 11 бизнесменов сразу после получения грантов на 6,4 млн тенге прекратили свою деятельность. В результате запланированное создание новых рабочих мест в итоге не было достигнуто, кроме того установлено 75 фактов неэффективного трудоустройства граждан. Рабочими местами «обеспечивались» работники других организаций или действующие сотрудники.

«По поручению генеральной прокуратуры проведены проверки деятельности местных исполнительных органов на предмет соблюдения законодательства, направленного на защиту внутреннего рынка труда, содействие занятости, а также вовлечение в продуктивную занятость безработных и самозанятых за 2021-22 годы. Проверками выявлены многочисленные нарушения законодательства и занятости населения и правил предоставления государственных грантов», - говорит прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры Карагандинской области Ботакоз Сайлаубаева.

В настоящее время внесены акты прокурорского надзора, в дальнейшем будет усилен контроль в сфере защиты рынка труда.