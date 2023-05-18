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    Более 7 тысяч казахстанцев привлекли к ответственности в 2022 году за невыполнение родительских обязанностей

    18 Мая 2023, 13:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году к административной ответственности привлечены 7 203 казахстанца, не выполнивших свои родительские обязанности. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Официальные данные свидетельствуют об увеличении количества административных правонарушений, связанных с неисполнением родительских обязанностей. В частности, в 2022 году к таким административным правонарушениям привлечены 7 203 родителя. В 2021 году было зарегистрировано более 5 тысяч таких случаев. Очень важно сформировать в обществе культуру нетерпимости к насилию в отношении детей. В 2022 году 39 человек привлечены к административной ответственности за сокрытие правонарушений в отношении детей. Однако факты сокрытия продолжают выявляться. В министерство поступает информация по более чем тысяче таких фактов сокрытия», - сказал Едил Оспан на брифинге в СЦК.

    Для решения этих вопросов вице-министр считает необходимым усилить ответственность родителей.

    Также Едил Оспан сообщил, что сейчас на внутришкольном учете зарегистрировано 6 тысяч детей с различными проблемами.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК Дети
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