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    Более 7 тысяч интернет-мошенничеств совершено с начала года в Казахстане

    2 Июня 2023, 16:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Министерства внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что количество случаев интернет-мошенничества за последние 5 лет возросло в 10 раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Марата Ахметжанова, в этом году уже совершено более 7800 интернет-мошенничеств. Из них почти каждое пятое приходится на Астану.

    «Горожане активно пользуются онлайн-сервисами и банковскими услугами. Меры безопасности и цифровая грамотность населения не соответствуют темпам цифровизации. Современные киберпреступления не имеют границ и постоянно видоизменяются. Мошенники звонят из-за рубежа и используют подменные абонентские номера, поэтому поставили технический заслон с операторами связи. Заблокировано 17 млн звонков с подменных номеров», - сказал Марат Ахметжанов на встрече с активом Астаны.

    Глава ведомства отметил, что в столице создали «Киберпол» (пилотный проект, который запустили в МВД для борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий, прим. ред.). Оснастили его современным оборудованием и изменили подходы к раскрытию и расследованию интернет-преступлений.

    «Обращения граждан по таким фактам принимаются по принципу «единого окна». Есть результаты. Только за 5 месяцев по Есильскому району зарегистрировано 864 таких преступления. Из них 308 раскрыты. Также в Астане и Костанае задержаны 18 участников ОПГ, организовавших call-центр по выигрышу несуществующих автомашин. Они обманули 80 граждан. Ущерб составил 90 млн тенге. В столице задержан мошенник, который под предлогом интернет-торговли обманул 26 граждан. Ущерб превысил 4 млн тенге. Большинство организаторов остаются за рубежом. Поэтому взаимодействуем с зарубежными коллегами. Предстоит присоединение к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях. Это позволит оперативно обмениваться информацией с правоохранительными органами и интернет-провайдерами 66 стран», - добавил глава МВД.

    По его словам, наряду с этим планируется создание единой координирующей структуры для выявления новых видов киберпреступлений.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Борьба с преступностью Интернет МВД РК Мошенничество
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