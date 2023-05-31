Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Более 7 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в Карагандинской области в этом году

    31 Мая 2023, 09:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Обеспечить безопасность детей во время летних каникул поручил аким Карагандинской области. Для этого в регионе предусмотрены различные мероприятия и акции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 июня каникулы начнутся для 172 тысяч школьников Карагандинской области. Усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних во время летнего отдыха поручил аким региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании в акимате области.

    «Летом дети много времени проводят на свежем воздухе. Необходимо обеспечить им максимально безопасные условия. Особое внимание нужно уделить вопросу безопасности на дорогах, водоёмах. Как можно больше детей привлекать к культурно-массовым мероприятиям, занять их в кружках и секциях, провести беседы с родителями о безопасности несовершеннолетних», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

    С 1 июня каникулы начнутся для 172 тысяч школьников. Летним досугом и работой будут обеспечены около 150 тысяч несовершеннолетних. Из них более 7 тысяч детей направят в загородные оздоровительные лагеря, 500 учащихся из сельских школ отдохнут за счт средств фонда «Қазақстан халқына».

    Также в регионе с 5 июня будут открыты пришкольные лагеря. Впервые в области они будут работать и на базе специальных школ-интернатов для 360 детей с особыми образовательными потребностями.

    Кроме того, в июне в регионе пройдут масштабные профилактические акции «Безопасное лето», «Безопасный аттракцион», «Безопасный лагерь», «Безопасная площадка».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девочка выпала с девятого этажа в Астане
    Наурзумский заповедник: почти 200 тысяч гектаров нетронутой и первобытной природной красоты
    600 юных пассажиров посетят 7 туристических регионов Казахстана в рамках проекта «Туған елге саяхат»
    Маленькая казахстанка получила долгожданное лечение после жалобы в ФСМС
    Популярное
    1 Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
    2 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд