Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 7 млн тенге собрали карагандинские волонтеры для помощи экибастузцам

    6 Декабря 2022, 22:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ–Волонтеры Карагандинской области совместно с гражданским альянсом организовали сборы денежных средств и за сутки собрали для пострадавших более 7 миллионов тенге. Они приобрели на эти деньги радиаторы, обогреватели, спецодежду, теплые одеяла и вещи, и сегодня отправили гуманитарный груз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сбор гуманитарного груза и денежных средств был организован за пару дней. Волонтеры и представители гражданского альянса объявили о нем в соцсетях. Карагандинцы и жители региона активно откликнулись на беду экибастузцев. Они не только жертвовали деньги, но и приносили вещи из дома.

    6 миллионов за сутки для экибастузцев собрали и волонтеры Клуба добряков из Караганды и Астаны.

    «Были собраны 6 миллионов тенге клубом добряков. Это шесть клубов, которые находятся у нас в разных городах, отправной точкой стал город Астана. Сегодня наши волонтеры выезжают в город Эксибастуз, где адресно окажут помощь жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», - говорит основатель Клуба добряков Зара Шалабаева.

    Беда экибастузцев сплотила жителей Карагандинской области. Они готовы и дальше помогать замерзающему городу.

    На прошлой неделе из Караганды в Экибастуз выехали 70 специалистов сферы ЖКХ. Они помогают наладить коммунальные проблемы в замерзших домах.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Общество Экибастуз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Незамерзший Экибастуз: история спасения шахтерского города
    Режим ЧС отменили в Экибастузе
    Машина провалилась под лед на реке в Атырау
    Прямая ответственность руководства компании - Алихан Смаилов о гибели работника АМТ
    Популярное
    1 Избран новый председатель Верховного суда РК
    2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
    3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
    4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
    5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
    Новости партнеров