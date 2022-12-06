Более 7 млн тенге собрали карагандинские волонтеры для помощи экибастузцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ–Волонтеры Карагандинской области совместно с гражданским альянсом организовали сборы денежных средств и за сутки собрали для пострадавших более 7 миллионов тенге. Они приобрели на эти деньги радиаторы, обогреватели, спецодежду, теплые одеяла и вещи, и сегодня отправили гуманитарный груз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сбор гуманитарного груза и денежных средств был организован за пару дней. Волонтеры и представители гражданского альянса объявили о нем в соцсетях. Карагандинцы и жители региона активно откликнулись на беду экибастузцев. Они не только жертвовали деньги, но и приносили вещи из дома.

6 миллионов за сутки для экибастузцев собрали и волонтеры Клуба добряков из Караганды и Астаны.

«Были собраны 6 миллионов тенге клубом добряков. Это шесть клубов, которые находятся у нас в разных городах, отправной точкой стал город Астана. Сегодня наши волонтеры выезжают в город Эксибастуз, где адресно окажут помощь жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», - говорит основатель Клуба добряков Зара Шалабаева.

Беда экибастузцев сплотила жителей Карагандинской области. Они готовы и дальше помогать замерзающему городу.

На прошлой неделе из Караганды в Экибастуз выехали 70 специалистов сферы ЖКХ. Они помогают наладить коммунальные проблемы в замерзших домах.



