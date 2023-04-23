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      Северо-Казахстанская область

    Более 7,7 млн тенге лишились за сутки восемь жителей СКО

    23 Апреля 2023, 23:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки зарегистрировали восемь интернет-мошенничеств. Общая сумма ущерба превысила 7,7 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областной прокуратуры, жертвами аферистов стали двое пенсионеров, трое работников организаций образования, один медик и двое безработных.

    Из восьми мошенничеств четыре связаны с покупками в приложениях OLX.kz и Kaspi.kz, три - с оформлением онлайн-кредита в ForteBank и микрофинансовых организациях Tengo.kz, Creditium и передачей персональных данных, банковских реквизитов и СМС-кодов третьим лицам, одно - с обещанием возврата денежных средств за некачественный товар.

    «Прокуроры призывают граждан быть бдительными и доверять проверенным интернет-ресурсам, проверять достоверность новых услуг на официальных интернет-сайтах или через call-центры. Не рекомендуется передавать реквизиты банковских карт и CVV – код посторонним лицам. В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать банковские операции и карты и сообщить в полицию по номеру 102», - отметили в прокуратуре.

    С начала года в правоохранительные органы обратились с заявлениями о мошенничествах 284 жителя региона. Сумма ущерба составила 685 млн тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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