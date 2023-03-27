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    Более 69 тысяч иностранных авто легализовано в Казахстане с начала года

    27 Марта 2023, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев сообщил о результатах легализации иностранных автомобилей в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство внутренних дел совместно с другими заинтересованными государственными органами с 23 января по поручению Главы государства проводит легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года», - сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в МВД.

    Он напомнил, что заявления на легализацию принимаются во всех центрах обслуживания населения, а также посредством сервиса, доступного для граждан на портале электронного правительства и в мобильных приложениях банков второго уровня.

    Процесс предварительной проверки по криминальному учету, таможенной базе и другим информационным системам на предмет соответствия транспортного средства основным критериям легализации полностью автоматизирован.

    «С 23 января по 26 марта легализовано более 69 тысяч транспортных средств, из них 67% (46 592) автомобилей из Российской Федерации, 19% (13 424) - из Армении, около 10% (6 788) - из Кыргызской Республики, 2% (1 296) – из Грузии», - отметил спикер.

    Началась легализация 23 января во всех Специализированных ЦОНах Казахстана.

    Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК
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