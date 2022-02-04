Более 670 тысяч человек получают соцвыплаты в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в целом по Туркестанской области количество получателей социальных выплат - 670 223 человек. Из них 177 411 - получатели пенсий по возрасту, 171 025 - получатели базовой пенсии, 321 787 человек - получатели пособий. Об этом сегодня на брифинге в РСК сообщил руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Туркестанской области Руслан Тунгышбаев, передает МИА «Казинформ».

По его словам, департаментом в прошлом году оказано 158 783 государственных услуг в сфере социальной защиты. По формированию доступной среды проведено 94 контроля, по результатам которых наложены административные штрафы на 38 должностных лиц.

«Согласно статистическим данным, на 1 января 2022 года количество людей с инвалидностью в области составило 96 748 человек. Это 4,7% от численности населения области, а по Республике - 13,8% от общей численности инвалидов. В 2021 году впервые оформлена инвалидность 6 139 человек. В прошлом году реабилитационной техникой и социальными услугами в области обеспечены около 50 тыс. граждан. В текущем году департаментом предусмотрено проведение контрольно-ревизионных работ на соответствие требованиям стандартов строительных норм 516 объектов, адаптированных для людей с особыми потребностями», - сказал Руслан Тунгышбаев.

Кроме того, по словам заместителя руководителя департамента по вопросам медико-социальной экспертизы Ернара Айдарбековича, принявшего участие в брифинге, в прошлом году количество инвалидов, прошедших полную реабилитацию, составило 1 190 человек. Согласно новому закону, введена норма назначения группы инвалидности детям-инвалидам в возрасте от 7 до 16 лет и увеличен размер получаемого пособия. Кроме того, ранее дети с инвалидностью получали свое пособие в случае потери родителей или только одно из пособий по случаю потери кормильца. Согласно внесенным изменениям, оба пособия будут выплачены.

Кроме того, временно исполняющая обязанности заместителя руководителя департамента по социальным вопросам Жанат Жамахова сообщила, что с 1 января 2022 года минимальная пенсия составит 46 302 тенге. При отсутствии у граждан месячного дохода в расчете размера пенсии мужчинам назначается минимальный размер пенсии при наличии 25 лет трудового стажа, женщинам-20 лет.



