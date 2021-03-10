Более 65 млрд тенге направят на реализацию предвыборной программы «Nur Otan» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы внесения изменений в бюджет города на 2021-2023 годы обсудил маслихат Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Нур-Султана Кайсар Манкараев, в преддверии 30-летнего юбилея независимости РК в рамках уточнения бюджета дополнительное финансирование предусмотрено на улучшение качества городской среды и решение социально значимых вопросов.

«Проведенный анализ фактической собираемости собственных доходов выявил наличие резервов для увеличения плана по собственным доходам на 21,8 млрд тенге с доведением до 351,5 млрд тенге. В том числе за счет увеличения плана по налогам на 6 млрд тенге, фактически поступило штрафов на 1,3 млрд тенге, и поступления от продажи основного капитала на 14,5 млрд тенге. Всего дополнительное финансирование составляет 72 млрд 528 млн тенге, из которых порядка 65 млрд 136 млн тенге будет направлено на реализацию мероприятий предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!», - сообщил Кайсар Манкараев в ходе заседания маслихата.

Он уточнил, что 51,4 млрд тенге предусмотрено на поддержку реального сектора экономики, что придаст дополнительный импульс для секторов строительства и производства, развития МСБ, создания новых рабочих мест и повышения уровня благосостояния населения.

«В соответствии с приоритетами, обозначенными Главой государства, акиматом будет продолжена работа по реализации программ Дорожной карты занятости и «Нұрлы жер». В текущем уточнении за счет дополнительного выпуска государственных ценных бумаг в сумме 24,5 млрд тенге запланированы инфраструктурные проекты по следующим администраторам: управления строительства, энергетики, охраны окружающей среды и управления транспорта и развития дорожной инфраструктуры. Это позволит создать в рамках Дорожной карты занятости 454 новых постоянных и свыше 1 тысячи временных рабочих мест», - отметил К. Манкараев.

Также, по словам руководителя управления, с учетом основных приоритетов предвыборной программы «Nur Otan» на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры средства будут направлены на строительство новых улиц, субсидирование и развитие пассажирских перевозок, а также обслуживание светофорного хозяйства.

«В сфере энергетики и коммунального хозяйства планируется завершить строительство инженерных сетей автодорог в жилых массивах, газифицировать 19 социальных объектов в жилых массивах города. В рамках проведения противопаводковых мероприятий и недопущения подтопления столичных автодорог дополнительные средства выделены на очистку ливневых канализаций», - сказал К. Манкараев.

«Особое внимание уделено проблемам дольщиков и продолжению жилищного строительства, что позволит завершить строительство 105 тысяч квадратных метров проблемных незавершенных объектов, продолжится строительство 3 800 квартир по линии кредитного жилья «Отбасы банк», а также продолжится работа по приобретению коммунального арендного жилья», - проинформировал он.