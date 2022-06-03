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    Более 640 открепительных удостоверений выдано в Алматы

    3 Июня 2022, 16:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Участковые комиссии референдума Алматы выдали 646 открепительных удостоверений на право голосования. Об этом сообщила заместитель председателя территориальной комиссии референдума города Айгуль Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Граждане, которые в день голосования находятся в Алматы, но попали изначально в список по месту постоянной регистрации в других регионах, могут проголосовать по полученному открепительному удостоверению на любом участке референдума города Алматы», - пояснила Айгуль Калыкова.

    Спикер уточнила, что 646 открепительных удостоверений взяли алматинцы, которые будут голосовать в других населенных пунктах.

    Ранее сообщалось о том, как можно получить открепительное удостоверение.

    Айгуль Калыкова также добавила, что для маломобильных граждан, которые не смогут прибыть на голосование по состоянию здоровья или же в связи с уходом за больным членом семьи, будет организовано голосование на дому.

    «Для этого необходимо заранее написать заявление. Оно принимается до 12 часов 5 июня. То есть, даже в день голосования такие заявления принимаются», - сказала она.

    Председатель территориальной комиссии референдума Алматы Жанна Асанова заметила, что заявления по телефону не принимаются в день голосования.

    В Алматы для проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК подготовлены 574 участка.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Конституция Общество Реформы Токаева Референдум
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