Более 640 открепительных удостоверений выдано в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Участковые комиссии референдума Алматы выдали 646 открепительных удостоверений на право голосования. Об этом сообщила заместитель председателя территориальной комиссии референдума города Айгуль Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждане, которые в день голосования находятся в Алматы, но попали изначально в список по месту постоянной регистрации в других регионах, могут проголосовать по полученному открепительному удостоверению на любом участке референдума города Алматы», - пояснила Айгуль Калыкова.

Спикер уточнила, что 646 открепительных удостоверений взяли алматинцы, которые будут голосовать в других населенных пунктах.

Ранее сообщалось о том, как можно получить открепительное удостоверение.

Айгуль Калыкова также добавила, что для маломобильных граждан, которые не смогут прибыть на голосование по состоянию здоровья или же в связи с уходом за больным членом семьи, будет организовано голосование на дому.

«Для этого необходимо заранее написать заявление. Оно принимается до 12 часов 5 июня. То есть, даже в день голосования такие заявления принимаются», - сказала она.

Председатель территориальной комиссии референдума Алматы Жанна Асанова заметила, что заявления по телефону не принимаются в день голосования.

В Алматы для проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК подготовлены 574 участка.