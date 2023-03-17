Более 64 тысяч казахстанцев имеют на депозитах свыше 10 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 64 тысяч казахстанцев, имеющих на депозитах свыше 10 млн тенге, получили 10-процентную компенсацию по вкладам в тенге. Такие цифры озвучили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество вкладчиков с компенсационными вкладами свыше 10 млн тенге составило 64 276 человек. Что составляет 2,5% от общего количества вкладчиков, заявки которых были одобрены», - говорится в ответе Фонда на официальный запрос МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в рамках программы по защите тенговых вкладов свыше 2,6 млн вкладчикам была выплачена 10-процентная премия от государства. Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге.

Как уточнили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, 50% средств были выплачены Министерством финансов РК, другая половина – Национальным банком Казахстана.

По итогам принятых мер долларизация депозитов в Казахстане снизилась за год с 38,4% (февраль 2022) до 30% (февраль 2023), а депозиты в феврале 2023 года достигли 30 трлн тенге.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев оценил процедуру компенсации в 10% по тенговым депозитам как успешную.



