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    Более 64 тысяч казахстанцев имеют на депозитах свыше 10 млн тенге

    17 Марта 2023, 18:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 64 тысяч казахстанцев, имеющих на депозитах свыше 10 млн тенге, получили 10-процентную компенсацию по вкладам в тенге. Такие цифры озвучили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество вкладчиков с компенсационными вкладами свыше 10 млн тенге составило 64 276 человек. Что составляет 2,5% от общего количества вкладчиков, заявки которых были одобрены», - говорится в ответе Фонда на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что в рамках программы по защите тенговых вкладов свыше 2,6 млн вкладчикам была выплачена 10-процентная премия от государства. Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге.

    Как уточнили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, 50% средств были выплачены Министерством финансов РК, другая половина – Национальным банком Казахстана.

    По итогам принятых мер долларизация депозитов в Казахстане снизилась за год с 38,4% (февраль 2022) до 30% (февраль 2023), а депозиты в феврале 2023 года достигли 30 трлн тенге.

    Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев оценил процедуру компенсации в 10% по тенговым депозитам как успешную.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика
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