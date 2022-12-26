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    Более 600 млн тенге выделили за два года на бизнес-гранты молодым карагандинцам

    26 Декабря 2022, 21:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области уделяют особое внимание поддержке молодых людей и предоставлению возможностей для их самореализации. На очередном заседании Совета по делам молодежи под председательством акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева были подведены итоги года, определены актуальные проблемы и пути их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О результатах своей работы в этой области рассказали руководители управлений по вопросам молодежной политики, координации занятости и социальных программ, а также акимы Темиртау и Каркаралинского района.

    В регионе задействован целый комплекс мер по борьбе с безработицей. В этом году внедрен нестандартный метод трудоустройства NEET-молодежи. Совместно с ресурсными центрами региона через автоматизированную информационную систему составлен список безработных молодых людей. Идут подворовые обходы.

    В местах скопления молодежи действуют мобильные группы, которые проводят консультации по вопросам трудоустройства.


    В ярмарках вакансий в этом году приняли участие более шести тысяч человек, из них свыше полутора тысяч трудоустроены.

    Работают проекты «Первое рабочее место», «Молодежная практика», «Контракт поколений».

    «Для стабилизации ситуации с молодежной безработицей обеспечивается трудоустройство молодых карагандинцев на постоянные рабочие места. Хороший пример нашей области – это крупные производственные предприятия QazTehna и KamaTyresKZ, где 144 молодых человека прошли стажировку в Татарстане и были трудоустроены», – сообщила Асем Джунуспекова, руководитель управления координации занятости и социальных программ.

    Молодежь активно вовлекается в сферу малого и среднего бизнеса. Начать свое дело можно с помощью грантов главы области и акимов городов и районов.

    «Совместно с управлением координации занятости и социальных программ и предпринимательства формируется база молодых бизнесменов в рамках национального проекта по развитию молодежного предпринимательства на 2021–2025 годы. Составлена база обладателей грантов акимов области, городов и районов за 2020–2022 годы. Всего 715 человек получили гранты на сумму 637 млн тенге», – рассказал Рауан Таран, руководитель управления по вопросам молодежной политики.


    Стало хорошей традицией привлекать молодежь в период летних каникул в трудовые отряды «Жасыл ел». В следующем году охватят более 2700 человек.

    С прошлого года действует Фонд финансовой поддержки интеллектуальных и творческих инициатив молодежи Jas fund. В 2022-м было выделено более 5 млн тенге на реализацию 20 проектов. В их числе концерты, художественные выставки, конкурсы современного танца, обучающие мероприятия, участие в международном музыкальном конкурсе.

    На заседании также шла речь о работе детско-подростковых клубов. По области открыто 87 ДПК. Они стали центром развития не только детей и подростков, их с интересом посещают родители и люди старшего поколения.

    Вопросы улучшения качества жизни молодых людей в городах и районах региона должны находиться в центре внимания всех государственных органов, отметил Ермаганбет Булекпаев.

    «Я хочу услышать на следующем заседании уже конкретные пути решения тех вопросов, которые сегодня поднимались. Молодежь должна чувствовать нашу поддержку», – сказал глава региона.

    Фото :Управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Занятость Молодежь Трудоустройство Караганда
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