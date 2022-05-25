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    Более 600 мигрантов трудоустроились в СКО с начала года

    25 Мая 2022, 20:28

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области временно проживают около 3,3 тыс. иностранцев. С начала года за разрешением на трудоустройство обратились более 600 мигрантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, большинство трудовых мигрантов - граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Среди приехавших на работу в этом году 56 женщин. Они трудятся домработницами, поварами, нянями.

    В управлении миграционной службы отметили, что не обходится без нарушений законодательства в этой сфере. Уже выявили 277 фактов, в том числе 15 со стороны североказахстанцев, которые незаконно привлекали к работе иностранцев.

    «Трудовая деятельность иностранцев без соответствующего разрешения подпадает под административную статью «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения». Санкция статьи предусматривает штраф в размере 25 МРП (76,5 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 10 суток, либо административное выдворение за пределы страны», - сказал начальник управления Талгат Абилов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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