Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Более 600 квартир незаконно сдавались в аренду в Актюбинской области

    25 Ноября 2021, 13:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 600 квартир незаконно сдавались в аренду в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 1 сентября по 1 декабря в Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», направленное на максимальный охват населения административного участка для изучения проблемных вопросов, предупреждения и профилактики правонарушений на обслуживаемых участках.

    Участковыми инспекторами полиции на закрепленных за ними административных участках проводится подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, выявления лиц, допускающих различные правонарушения, и проверки граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Также проверяются арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности, а также владельцы гражданского оружия и иностранцы. На сегодня по области выявлено около 606 фактов сдачи жилья в наем без регистрации в налоговых органах, по всем фактам информация будет направлена в налоговые органы для принятия мер административного характера к владельцам данного жилья. Поставлено на учеты ОВД свыше 900 лиц, в том числе допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений 650. К административной ответственности привлечено 13 926 правонарушителей, в том числе за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в пьяном виде 1695, за мелкое хулиганство – 652, за нарушение правил проживания в Республике Казахстан без регистрации, либо без документов, удостоверяющих личность – 2597.Параллельно полицией будут проведены проверки дачных массивов, объектов строительства, в том числе приостановленных и заброшенных, чердачные и подвальные помещения. Наряду с этим, участковыми инспекторами полиции с представителями местных исполнительных органов и общественности будут проводиться встречи с населением для изучения и разрешения имеющихся проблемных вопросов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Жилье МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    4 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    5 Заморозки прогнозируют в СКО