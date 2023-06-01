Более 60 улиц планируют переименовать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акимат Астаны предлагает переименовать более 60 улиц и 15 школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время есть готовые предложения по новым названиям для более, чем 60 улиц и 15 школ. Эти предложения будут включены в повестку предстоящего заседание ономастической комиссии», - сообщила заместитель руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Айгерим Молдабаева во время пресс-конференции Службе коммуникаций города.

Всего, по ее данным, в Астане насчитывается 17 проспектов, 4 автомагистрали и 1 110 улиц. Большинство из них получили новые названия после 1997 года в честь выдающихся личностей и исторических топонимов.

С начала текущего года названия получили девять центральных улиц, одна площадь, вновь образованный район, а также переименованы две улицы, в прошлом году таких элементов было 41.

Теперь улицы города носят такие имена, как выдающегося полководца Султана Бейбарыса, Султана, участника Второй мировой войны, журналиста Аскена Набиева, детского писателя Бердибека Сокпакбаева, известного академика, энергетика Шафика Чокина. А также это имена таких деятелей Казахстана, таких как Урал Мухамеджанов, Сафуан Шаймерденов, Дукенбай Досжан, Еркегали Рахмадиев и названия таких мест, как Бозок, Ботай, Туймекент.

В целях укрепления международных связей одна из столичных улиц была названа в честь Гейдара Алиева, который был президентом Азербайджана, а новая площадь получила название «Площадь ООН».