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    Более 60 тысяч масок бесплатно розданы в Ордабасинском районе Туркестанской области

    27 Марта 2020, 23:32

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Ордабасинском районе Туркестанской области волонтеры приступили к пошиву медицинских масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Волонтеры выразили готовность оказать помощь при пошиве столь необходимого на сегодня средства защиты.

    Кроме того, в районе за счет спонсоров и местных народных избранников 105 социально уязвимым семьям раздали товары первой необходимости.

    Также в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции в районе установлено пять круглосуточных блокпостов. На этих постах медики и полицейские измеряют температуру у всех водителей и пассажиров. Для сотрудников постов со стороны местного акимата организовано горячее питание.

    Автор:

    Туркестанская область Благотворительность Социальная поддержка Безопасность Молодежь Волонтёрство
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