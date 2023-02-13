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    Более 60 тысяч казахстанцев легализовали иностранные авто

    13 Февраля 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня уже 61 тысяче казахстанцев одобрили легализацию иностранных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прошло 20 дней с начала легализации иностранных автомобилей. На сегодня уже 61 тысяча казахстанцев получила одобрение на легализацию их автомобилей. 25 тысяч автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки», - сказала официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

    По ее словам, легализация продлится до 1 июля этого года.

    Официальный представитель МВД также отметила, что широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности — одна из главных задач, поставленных перед органами внутренних дел.

    «Это дает возможность и для профилактики правонарушений, и для более оперативного раскрытия преступлений», - подчеркнула она.

    Уже сейчас 60% от всех нарушений правил дорожного движения выявляются в автоматическом режиме. В Астане, Алматы и Шымкенте – 86%. Для этого по стране используется более 18 тысяч стационарных автоматических камер.

    Проведение разовой легализации авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших регистрацию, проводится по поручению Главы государства. Началась легализация 23 января во всех Специализированных ЦОНах страны.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК
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