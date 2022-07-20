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    Более 60 тыс. человек посетили «Астана Опера» в девятом сезоне

    20 Июля 2022, 05:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта подводят итоги прошедшего сезона основных театральных площадок страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Девятый сезон у «Астана Опера» выдался богатым на события. Театр посетили более 60 тыс. человек .

    Состоялись три премьеры – балет «Белоснежка и семь гномов», героическая опера «Алпамыс», а также комедийный балет «Шесть танцев».

    Проведено более 200 мероприятий, прошло около 45 выставок, посвященных легендарным деятелям искусства, артистам театра и постановщикам спектаклей.

    Благотворительные проекты театра посетили более 760 человек.

    Прошли 10 гастролей по Казахстану, а также участие в конкурсах и фестивалях в Японии, Италии, Австралии, России, Узбекистане и Кыргызстане.

    В рамках Года детей состоялись открытие студии театральных ремесел, проведение первого фестиваля «Неделя классической музыки для детей», реализация проекта «Театральный урок».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Культура Минкультуры Астана Опера
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