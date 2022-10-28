Более 60 сел упразднили за несколько лет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Проблемой пустующих сел заинтересовались члены общественного совета Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации общественников, в регионе насчитывается более 600 сел. Приоритетными, где проживают 86% населения, определили более 50% из них. В 123-х селах численность населения - менее 50 человек.

Из данных управления экономики следует, что за шесть лет – с 2013-го по 2019-й годы - в регионе упразднили 63 населенных пункта. Некоторые бесперспективные села присоединили к близлежащим.

Члены общественного совета отметили, что люди покидают села в основном из-за плохих дорог, отсутствия водоснабжения, рабочих мест, больниц, закрытия школ.

Есть в регионе деревни, где до сих пор живут по одному или несколько человек. Несмотря на отсутствие инфраструктуры, переезжать они не собираются. Кто-то из-за любви к малой родине, у кого-то нет возможности. Из бюджета на эти цели финансовые средства не выделяют. Общественники решили изучить вопрос детально.