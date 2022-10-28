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      Северо-Казахстанская область

    Более 60 сел упразднили за несколько лет в СКО

    28 Октября 2022, 10:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Проблемой пустующих сел заинтересовались члены общественного совета Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации общественников, в регионе насчитывается более 600 сел. Приоритетными, где проживают 86% населения, определили более 50% из них. В 123-х селах численность населения - менее 50 человек.

    Из данных управления экономики следует, что за шесть лет – с 2013-го по 2019-й годы - в регионе упразднили 63 населенных пункта. Некоторые бесперспективные села присоединили к близлежащим.

    Члены общественного совета отметили, что люди покидают села в основном из-за плохих дорог, отсутствия водоснабжения, рабочих мест, больниц, закрытия школ.

    Есть в регионе деревни, где до сих пор живут по одному или несколько человек. Несмотря на отсутствие инфраструктуры, переезжать они не собираются. Кто-то из-за любви к малой родине, у кого-то нет возможности. Из бюджета на эти цели финансовые средства не выделяют. Общественники решили изучить вопрос детально.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана
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