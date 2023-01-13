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    Более 60 космических запусков осуществит Китай в 2023 году

    13 Января 2023, 11:32

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Более 60 космических запусков планирует осуществить Китай в 2023 году, тем самым обновит рекорд в истории национальной космонавтики, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    По его данным, Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий проведет более 50 космических запусков. Другие предприятия, включая Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности, организуют еще 10 с лишним запусков.

    В 2023 году первый полет совершит ракета-носитель «Чанчжэн-6В» - модификация трехступенчатой «Чанчжэн-6», работающая на экологически чистом топливе.

    Ожидается дебютный запуск мощной твердотопливной ракеты-носителя модификации «ZK-1 Y2» в первой половине текущего года.

    Согласно планам на 2023 год, ракеты-носители различной модификации «Чанчжэн» продолжат использоваться для доставки тайконавтов и грузов на первую китайскую орбитальную космическую станцию.

    Кроме того, в рамках проектов по исследованию Луны и Марса, Китай продолжит работы по разработке зондов следующих поколений. Запланирован запуск лунного зонда «Чанъэ-7» для поиска воды на южном полюсе Луны.


    Фото: russian.news.cn

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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