Более 60 кг осетровых рыб обнаружили в камышах на реке Урал

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с работниками департамента полиции Атырауской области при проведении рейдовых мероприятий на реке Урал в районе выхода в Каспийское море, в камышовой зоне, обнаружено 3 мешка с рыбой осетровых видов общим весом 62,2 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Незаконный улов был обнаружен 19 мая 2023 года в 11:00 часов в рамках проведения широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре-2023». Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам части 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК, правоохранительными органами проводится досудебное расследование. Предварительный ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, составил 64 377 000 тенге.

Ранее у браконьеров было изъято более 190 кг рыбы осетровых видов. Рыбоохранная операция «Бекіре» проводится в Атырауской области с 1 апреля по 31 мая.