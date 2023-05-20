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    Более 60 кг осетровых рыб обнаружили в камышах на реке Урал

    20 Мая 2023, 08:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с работниками департамента полиции Атырауской области при проведении рейдовых мероприятий на реке Урал в районе выхода в Каспийское море, в камышовой зоне, обнаружено 3 мешка с рыбой осетровых видов общим весом 62,2 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    Незаконный улов был обнаружен 19 мая 2023 года в 11:00 часов в рамках проведения широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре-2023». Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам части 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК, правоохранительными органами проводится досудебное расследование. Предварительный ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, составил 64 377 000 тенге.

    Ранее у браконьеров было изъято более 190 кг рыбы осетровых видов. Рыбоохранная операция «Бекіре» проводится в Атырауской области с 1 апреля по 31 мая.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Браконьерство
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