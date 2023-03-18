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    Более 60 детей из Кобдинского района Актюбинской области отдохнут в лагере

    18 Марта 2023, 19:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 60 детей из семей, пострадавших в ходе паводков в Кобдинском районе, отдохнут в оздоровительном лагере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

    По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова дети из семей, дома которых были подтоплены талыми водами в поселке Кобда Кобдинского района во время весенних каникул будут направлены на оздоровление в лагерь «Куншуак».

    Напомним, 13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда Кобдинского района произошло подтопление расположенных на окраине населенного пункта дворовых территорий, домов, здания ФОК и кафе. Жители были размещены в эвакуационном пункте. В ходе паводков были подтоплены 79 домов, эвакуированы 316 человек, в том числе 209 взрослых, 107 несовершеннолетних.

    15 марта решением акимата Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

    В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.

    Задействовано 38 единиц специализированной техники, 277 человек.

    Как сообщалось ранее, 18 марта глава МЧС Юрий Ильин по поручению Премьер-Министра Алихана Смаилова вылетел в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах региона.

    В ходе рабочего визита в Актюбинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провели облет и ознакомились с текущей обстановкой в Кобдинском и Уилском районах.

    24 дома построят для пострадавших от паводка в Кобдинском районе Актюбинской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Акимат Паводок МЧС
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